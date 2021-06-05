Bursaspor’un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

HAYRETTİN GÜLGÜLER VE EMİN ADANUR'DAN İLK AÇIKLAMA
Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bursaspor'da bir an önce transfer tahtasını açacağız ve kadromuzu güçlendireceğiz. Sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Locaları satacağız. Büyük Bursaspor camiasına hayırlı olsun."
Gülgüler yönetimine liderlik eden Emin Adanur ise, "Süper Lig'den başka bir şey düşünmüyoruz. Teknik Direktörümüz Mustafa Er'dir. Görüştük, anlaştık. Kongre çok nezaketen geçti. Sonraki kongrelere de örnek olsun bu seçim. Bizi bu göreve layık gören Bursaspor camiasına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Hayrettin Gülgüler'in yönetimi:
Yönetim Kurulu Listesi: Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, Batu İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Cambaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu
Disiplin Kurulu: Sungurtekin Öztan, Yıldırım Hacıoğlu, Cihan Kayrak
Denetleme Kurulu Listesi: Erhan Öztürk, Rabia Nur Afşar, Onur Dağlı
TFF Delege Kurulu Listesi: Burakhan Kutlucan, Selçuk Eren, Osman Nuri Başaran, Umut Önel