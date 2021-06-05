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Bursaspor’un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

Bursaspor’da yapılan Olağan Genel Kurul sonrası, 652 oy alan Hayrettin Gülgüler, yeşil-beyazlı kulübün 29. başkanı oldu. Gülgüler’in yönetimine liderlik eden isim ise olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 01:29
Bursaspor’un 29. başkanı Hayrettin Gülgüler oldu
. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, kongre heyecanı yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan Olağan Genel Kurul'da 652 oy alan Hayrettin Gülgüler yönetimi, ve 'u geride bırakarak, yeşil-beyazlı kulübün 29. başkanı oldu. Gülgüler'in yönetimine liderlik eden isim ise , büyük sevinç yaşadı. Bin 592 üye katılımın gerçekleştiği kongrede, bin 173 üye oy kullanılırken, önceki Erkan Kamat yönetimi de ibra edildi.

HAYRETTİN GÜLGÜLER VE EMİN ADANUR'DAN İLK AÇIKLAMA

Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bursaspor'da bir an önce transfer tahtasını açacağız ve kadromuzu güçlendireceğiz. Sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Locaları satacağız. Büyük Bursaspor camiasına hayırlı olsun."
Gülgüler yönetimine liderlik eden Emin Adanur ise, "'den başka bir şey düşünmüyoruz. Teknik Direktörümüz 'dir. Görüştük, anlaştık. Kongre çok nezaketen geçti. Sonraki kongrelere de örnek olsun bu seçim. Bizi bu göreve layık gören Bursaspor camiasına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hayrettin Gülgüler'in yönetimi:

Yönetim Kurulu Listesi: Emin Adanur, , , , , , , , , , Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu
Disiplin Kurulu: Sungurtekin Öztan, Yıldırım Hacıoğlu, Cihan Kayrak
Denetleme Kurulu Listesi: Erhan Öztürk, Rabia Nur Afşar, Onur Dağlı
TFF Delege Kurulu Listesi: Burakhan Kutlucan, Selçuk Eren, Osman Nuri Başaran, Umut Önel

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