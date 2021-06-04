Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’da Barcelona ve Arsenal modeli uygulanacak

’da ve modeli uygulanacak

yönetimine talip olan Emin Adanur, göreve gelmeleri halinde, takımını ’ne taşıyarak, ve ’de uygulanan yöntemle genç oyuncuların önünü açacaklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 19:30
Bursaspor’da Barcelona ve Arsenal modeli uygulanacak

'da yarın gerçekleştirilecek kongre öncesi göreve talip olan Emin Adanur dikkat çeken bir projeyi duyurdu. Adanur, ve 'de uygulanan bir sistemi Bursaspor'a entegre edeceklerini belirterek, "Gençlere çok önem veriyoruz. Bu yüzden dünyanın dev kulüplerinin de neler yaptığını yakından takip ediyoruz. Göreve gelmemiz halinde takımını hemen 'ne taşıyacağız. Genç oyuncularımız, Teknik Direktörümüz ve 'nın kontrolü altında olacaklar" dedi.

"FİNANSAL OLARAK KİMSEDEN PARA İSTEMEYEN BİR BURSASPOR OLACAK"
Emin Adanur şöyle devam etti: "Bu sistemi Barcelona ve Arsenal uyguluyor. Bizde de bu sistem hemen devreye girecek. Sadece Bursaspor değil, 'daki bütün kulüplerdeki futbolcular tek tek incelenecek. Amatör futbola kadar inilecek bakılacak. Bursa bir futbol şehir. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. 7 yaşındaki çocuğun bile kabiliyetinden haberimiz olacak. Biz kendi projelerimizle, kendi kaynaklarımızla Bursaspor'a para kazandıracağız. Finansal olarak kimseden para istemeyen bir Bursaspor oluşturacağız."

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