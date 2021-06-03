'Süper' hedef

Kocaelispor efsanesi güç durumlara düştükten sonra yeniden TFF 1. Lig'e kadar yükseldi. Amatöre kadar düşen Türk futbolunun köklü temsilcisinin bu başarısında en büyük paylardan biri başkan Engin Koyun'a ait... Koyun, "Küllerimizden doğduk. Önce biz inandık, sonra şehri inandırdık. Onlar arkamızda dimdik durdu ve zafer kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı. Koyun futbolcuların, Kocaelispor formasının ağırlığını hissedip gerekeni yaptıklarını kaydetti.



O PENALTIYI UNUTAMAM

Ergin Koyun şunları söyledi: "Buralara yükseldik diye duracak değiliz. Hedefimiz Kocaelispor'u Süper Lig seviyesine çıkarmak. Geldiğimiz noktaya kolay ulaşmadık. Yarı finalde Hekimoğlu ile oynadığımız maçta 2-1 yenikken son dakikada kazandığımız penaltı şampiyonluğun habercisi gibiydi. Sonra da Sakaryaspor ile finale çıktık. Rahat bir galibiyet oldu ve TFF 1. Lig'e yükseldik. Harika bir sezon geçirdik. Bu şekilde devam etmeliyiz"