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'Süper' hedef

Amatöre düştükten 7 yıl sonra . Lig’e yükselen yeşil-siyahlılarda keyifler yerinde. Başkan Koyun “Önce biz inandık, sonrada şehri inandırdık. Zafer kaçınılmazdı” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
'Süper' hedef

efsanesi güç durumlara düştükten sonra yeniden . Lig'e kadar yükseldi. Amatöre kadar düşen Türk futbolunun köklü temsilcisinin bu başarısında en büyük paylardan biri başkan 'a ait... Koyun, "Küllerimizden doğduk. Önce biz inandık, sonra şehri inandırdık. Onlar arkamızda dimdik durdu ve zafer kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı. Koyun futbolcuların, Kocaelispor formasının ağırlığını hissedip gerekeni yaptıklarını kaydetti.

O PENALTIYI UNUTAMAM
Ergin Koyun şunları söyledi: "Buralara yükseldik diye duracak değiliz. Hedefimiz Kocaelispor'u seviyesine çıkarmak. Geldiğimiz noktaya kolay ulaşmadık. Yarı finalde ile oynadığımız maçta 2-1 yenikken son dakikada kazandığımız penaltı şampiyonluğun habercisi gibiydi. Sonra da ile finale çıktık. Rahat bir galibiyet oldu ve TFF 1. Lig'e yükseldik. Harika bir sezon geçirdik. Bu şekilde devam etmeliyiz"

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