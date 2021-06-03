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'tan çekilmek zorunda kaldı!

Avustralyalı tenisçi , kadınların 1 numaralı seribaşı olduğu (Roland Garros) Turnuvası'nda çıktığı 2. tur maçını, sakatlığı yüzünden tamamlayamadı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 16:23
Ashleigh Barty Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı!

Başkent 'te düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, 2019 şampiyonu Barty ile dünya sıralamasının 45. basamağındaki karşılaştı.

Sol uyluğundaki sargı bezi dikkati çeken Barty, hareket etmekte zorlandığı ilk seti 6-1 kaybetti. İkinci sette skor 2-2'yken tıbbi mola alan 25 yaşındaki tenisçi, devamında karşılaşmadan çekilme kararı aldı. Böylece Linette 3. tura yükseldi.

Psikolojik sebeplerle turnuvadan çekilen 2 numaralı seribaşı 'dan sonra kadınların 1 numarası 'ya 2. turda veda etti.

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