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Turda kaza

’un şampiyonluk kutlamaları sırasında Benhur sıkıştı, otobüsten düştü. Bahri Can’ın tedavisi devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Turda kaza

. Lig'e yükselen 'da yöneticiler ve futbolcular üstü açık otobüsle şehirde şampiyonluk turu atarken talihsiz bir kaza meydana geldi. Köprünün altından geçerken futbolculardan sıkıştı ve hafif şekilde yakalandı. ise darbenin etkisiyle otobüsten aşağı düştü. Yaralılardan Benhur Keser, 'ne ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

BAHRİ CAN'IN DURUMU İYİ
Kocaelispor kulübü konuyla ilgili açıklama yaparken "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadeleri kullanıldı. Benhur kaza sonrası "Talihsiz bir olay yaşadık ancak sağlık durumum gayet iyi" dedi.

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