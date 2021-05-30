Turda kaza

TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da yöneticiler ve futbolcular üstü açık otobüsle şehirde şampiyonluk turu atarken talihsiz bir kaza meydana geldi. Köprünün altından geçerken futbolculardan Benhur Keser sıkıştı ve hafif şekilde yakalandı. Bahri Can Avcı ise darbenin etkisiyle otobüsten aşağı düştü. Yaralılardan Benhur Keser, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne Bahri Can ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

BAHRİ CAN'IN DURUMU İYİ

Kocaelispor kulübü konuyla ilgili açıklama yaparken "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadeleri kullanıldı. Benhur kaza sonrası "Talihsiz bir olay yaşadık ancak sağlık durumum gayet iyi" dedi.