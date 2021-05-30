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Son dakika spor haberi: Altınordulu Metehan Mimaroğlu'na 'den 3 talip

Son dakika spor haberi: . Lig'den 'e çıkma şansını kaybedeb 'da sergilediği performansla beğenileri toplayan Metehan Mimaroğlu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:32
Son dakika spor haberi: Altınordulu Metehan Mimaroğlu'na Süper Lig'den 3 talip

'inci Lig'den 'e çıkma şansını Play-Off finalinde kaçıran 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Metehan Mimaroğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Kırmızı-lacivertli formayla 2020-21 sezonunda 8 gol atıp, 7 de asist yapan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi 'un talip olduğu öğrenildi. ekibinin yanı sıra -Tav Antalyaspor ve un da Metehan'la ilgilendiği belirtildi.

2019-20 sezonunun devre arasında 3'üncü Lig ekibi 'dan transfer edilen, daha önce 'de de forma giyen Metehan'ın Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kırmızı-lacivertlilerin, cazip bir teklif gelmesi halinde başarılı oyuncuyu satmayı planladığı bildirildi. Metehan'ın sezonun flaş isimlerinden biri olduğunu dile getiren Teknik Direktör , "Özelliklerini gördükten sonra transfer etmeye cesaret edip, geliştirerek sınıf atlattığımız bir oyuncu oldu" yorumu yaptı.

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