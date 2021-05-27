Şampiyon Altay

Büyük Altay, sezonu 'büyük' bir başarıyla tamamladı. TFF 1. Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayıp play-off'a kalan, yarı finalde İstanbulspor'u eleyip, finalde Altınordu ile karşılaşan İzmir ekibi, rakibini Portekizli yıldızı Paixao'nun attığı golle 1-0 yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Siyahbeyazlılar, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından gelecek yıl Süper Lig'de yer almayı hak eden üçüncü takım oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince devre 0-0 eşitlikle sona erdi. Yapılacak en ufak hatanın büyük kayıplara neden olacağını bilen iki takım da dikkatli oynamaya çalıştı. Ancak Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin devre arasında yaptığı iki hamle maçın seyrini değiştirdi. 46'da takımın yıldızı Paixao ve playoff'ların tecrübeli ismi Erhan Çelenk oyuna girdi. Altay'ı zafere taşıyan isimler de bu ikili oldu. 89'da Erhan'ın ortasında Portekizli yıldız topu ağlara gönderdi ve Altay'ın 18 yıllık Süper Lig hasreti bitti. İzmir ekibi kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Zafer İzmir'de de büyük coşkuyla kutlandı.

LAYIK OLDUĞU YERDE...

TEKNİK Direktör Mustafa Denizli"Altay'da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli. Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık olduğu yere geldi" dedi.

PAIXAO MUCİZESİ

TFF 1.Lig'de 3 sezon üst üste gol kralı olan ve tarihe geçen Marco Paixao, Play-Off finalinde de golü atıp takımını Süper Lig 'e çıkardı. İlk sezonunda ilk sezonunda 29 gol, geçen yıl 22 gol, bu sezon playoff maçları dahil 25 gol atan Portekizli golcü, üç yılda 76 gol atıp Altay'ı Süper Lig'e taşıdı.