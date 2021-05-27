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Alt ligden haberler

TFF 2. Lig ve 3. Lig'den haberleri sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Alt ligden haberler
ISPARTA'DA BÜYÜK COŞKU

Misli.com 3. Lig Play-off Final maçında 'u penaltı atışlarında yenerek 2. Lig'e yükselen Isparta32 Sporlu futbolcular kentte büyük coşku ile karşılandı. Yüzlerce araç konvoyu ile şehre giren takım için stadyumda kutlama yapıldı. Statta tören düzenlendi.

METİN DİYADİN BAŞLAMADAN AYRILDI

4 Mayıs 2021 tarihinde yönetimiyle el sıkışan şok bir karar aldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Bandırma yönetimi ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Gelecek sezon planlamasında görüş ayrılıkları yaşandığı ifade edilirken yönetim kanadından bir açıklama yapılmadı.

3. LİG KULÜP BAŞKANLARINDAN ZİYARET

Misli.com 3. Lig'de yer alan 16 kulübün başkanı, TFF Başkanı 'i ziyaret etti. Cizre, Tokat, , Alemdağ, Çengelköy, , Manisa, Muğla, Yalova, Sultanbeyli, Yozgat, A. Kemer, Silivri, Arhavi, Payas ve Kozan kulüplerinin başkanları bulundu. Karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

MENEMEN'DE ÜÇ YILDIZ KALIYOR

Yeni sezon öncesi eski çalıştırıcısı ile anlaşan Menemen, 3 yabancısını tutmak istiyor. Sarılacivertliler; , ve 'yi kadroda tutmayı planlıyor. Yönetimin bir hafta içinde alacakları yatıracağı ve oyuncularla olan para sorununu çözeceği açıklandı.

Misli.com 2. Lig'de bulunan 'da teknik direktörlük görevine getirildi. Atik, "Hemen çalışmalara başlayacağız. Kadro planlamasını başkanımızla yapacağız" dedi.

. Lig ekibi 'da teknik direktörlük görevine getirilen , "Çok büyük bir camiadayız. Bu sezon üst sıralarda olmamız gerek" diye konuştu.

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