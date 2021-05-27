Alt ligden haberler

Misli.com 3. Lig Play-off Final maçında Bursa Yıldırım Spor'u penaltı atışlarında yenerek 2. Lig'e yükselen Isparta32 Sporlu futbolcular kentte büyük coşku ile karşılandı. Yüzlerce araç konvoyu ile şehre giren takım için stadyumda kutlama yapıldı. Statta tören düzenlendi.
METİN DİYADİN BAŞLAMADAN AYRILDI
4 Mayıs 2021 tarihinde Bandırmaspor yönetimiyle el sıkışan Metin Diyadin şok bir karar aldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Bandırma yönetimi ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Gelecek sezon planlamasında görüş ayrılıkları yaşandığı ifade edilirken yönetim kanadından bir açıklama yapılmadı.
3. LİG KULÜP BAŞKANLARINDAN ZİYARET
Misli.com 3. Lig'de yer alan 16 kulübün başkanı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Cizre, Tokat, Tekirdağ, Alemdağ, Çengelköy, Gölcük, Manisa, Muğla, Yalova, Sultanbeyli, Yozgat, A. Kemer, Silivri, Arhavi, Payas ve Kozan kulüplerinin başkanları bulundu. Karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.
MENEMEN'DE ÜÇ YILDIZ KALIYOR
Yeni sezon öncesi eski çalıştırıcısı Cenk Laleci ile anlaşan Menemen, 3 yabancısını tutmak istiyor. Sarılacivertliler; Akanbi Rasheed, Omar Mohamed ve Simon Zenke'yi kadroda tutmayı planlıyor. Yönetimin bir hafta içinde alacakları yatıracağı ve oyuncularla olan para sorununu çözeceği açıklandı.
Misli.com 2. Lig'de bulunan Çorum FK'da teknik direktörlük görevine Aykan Atik getirildi. Atik, "Hemen çalışmalara başlayacağız. Kadro planlamasını başkanımızla yapacağız" dedi.
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fırat Gül, "Çok büyük bir camiadayız. Bu sezon üst sıralarda olmamız gerek" diye konuştu.