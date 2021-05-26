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Şampiyonluğun öyküsü

Sezona transfer yasağı ile giren Çotanaklar, devre arasında da hiçbir transfer yapmadı. Yönetimin takıma güvenmesiyle mutlu sonun başlangıcına imza atıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Şampiyonluğun öyküsü

Mütevazı bir kadro oluşturan , ligde sezona sorunlu bir giriş yaptı. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna kattığı oyunculara lisans çıkaramayan GZT , ilk haftada deplasmanda oynanan maçına genç oyuncularından kurulu kadroyla çıkmak durumunda kaldı ve o maçı 3-1 kazandı.

İLK YARIYI LİDER BİTİRDİ

Transfer yasağı sorununu çözen ve futbolcuların lisanslarını çıkaran Giresunspor, ikinci haftada kendi evinde oynadığı ve 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmasının ardından ligde çıkışa geçti. Giresun ekibi, 12. haftada galibiyetiyle başladığı seride, üst üste oynadığı 12 maçtan da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Yeşil- beyazlılar, bu süre zarfında kalesinde sadece bir gol gördü. Elde ettiği galibiyet serisi sayesinde 17. haftada liderlik koltuğuna oturan yeşil beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını birinci sırada tamamladı.

ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ UĞURLU GELDİ

24 Ocak tarihinde hizmete sunulan 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Spor Kompleksi, 'a uğurlu geldi. Sezonun ikinci yarısında 18. haftadaki Aydeniz Et Balıkesirspor maçıyla karşılaşmalarını burada oynamaya başlayan yeşil beyazlılar, yeni stadındaki ilk sezonunda mutluluğunu yaşadı.

EN GOLCÜ BALDE

GZT Giresunspor'da, sezon başında kadroya dahil edilen Ibrahima Balde, ortaya koyduğu performansla Süper Lig vizesinin alınmasında önemli katkı sağladı. Senegalli 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 kaydetti ve gol krallığında ikinci sırada yer aldı. 'ın Portekizli golcüsü , attığı 22 golle 1. Lig'de bu sezon en çok fileleri havalandıran futbolcu unvanını elde etti. Giresunspor'da Balde'yi, 9 golle takım kaptanı takip etti.

15 HAFTA BIRAKMADI

ekibinin galibiyet serisi 24. haftada oynan ve 2-1 Altay'ın galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmada sona erdi. Giresunspor, 17. haftada oturduğu liderlik koltuğunu 15 hafta kimseye kaptırmadı. 32. haftada deplasmanda oynanan ve golsüz berabere tamamlanan karşılaşmasının ardından yeşil beyazlılar, 'a geçilerek ikinci sıraya indi.

Yeşil beyazlılar, ortaya koyduğu savunma özelliğiyle de göz doldurdu. 34 maçta kalesinde sadece 25 gol gören GZT Giresunspor, ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

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