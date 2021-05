Muhteşem final! Altınordu ve Altay Süper Lig aşkına

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, bugün İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Adana Demirspor ve Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak. Tüm planlarını Süper Lig üzerine yapan ekipler artık maça hazır, topun santraya konması bekleniyor.



500 SEYİRCİ ALINACAK



Sezonu beşinci sırada tamamlayan Altay, play-off yarı final karşılaşmalarında İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. bitiren Altınordu ise ilk mücadelede 1-0 mağlup ettiği Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı. Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1 galip tamamladı. Öte yandan Final müsabakasını protokol tribünündeki 40 kişinin yanı sıra 250'şer taraftar da izleyebilecek.



TAKIMIMA İNANIYORUM



Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala teknik adam olarak görev yapmaya başladığı siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükseleceğine inandığını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı Denizli, "Sakin kalacağız. Oyunu kontrol etmeye çalışacağız. Gayet deneyimli bir oyuncu grubumuz var. Bu tür stresli karşılaşmaları kaldırabilirler. Hem tecrübemizle hem mücadelemizle final maçını kazanıp Süper Lig'e yükseleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. Tecrübeli teknik adam, rakibe de maç öncesi başarılar diledi.



ALTAY'DA 17 İSİM 'SÜPER' OLDU



Altay'da kadrodaki isimlerden 17'si takımlarıyla Süper Lig'e yükseldi. Gençer Cansev, Lokman Gör, Rıdvan Şimşek üçer, Erhan Çelenk, Scuk, İlhan Depe, Murat Akça, Tolga Ünlü ve Zeki Yıldırım ikişer, Stackhowiak, Cihan Topaloğlu, Çağlar Birinci, İbrahim Öztürk, Erdem Uğurlu, Ozan Özenç, Yekta Kurtuluş ile Ziya Alkurt birer defa Süper Lig'e çıktı.



'ONLAR FAVORİ AMA...'



Altınordu'yu bu sezon play-off finaline taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, final maçında Altay'ın favori gösterildiğini ancak kendilerinin de şampiyonluğu hedeflediğini söyledi. Usta hoca "Buraya kadar oyun sistemimizle, planımızla ve oyuncularımızı geliştirerek geldik. İnşallah finalden şampiyon olarak dönme hedefindeyiz" diye konuştu. Eroğlu, bu finalin Türk futbolu için çok önemli olduğunu belirtip "Belki uzatma, penaltı bölümü yaşanır. Her şey var futbolda. Biz her şeye hazırlıklıyız" ifadesini kullandı.



YÜREĞİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ



Altınordu'da bu sezon forma giyenlerden Recep Aydın, Ahmet Dereli ve Ahmet İlhan Özek, daha önce mücadele ettikleri takımlarla Süper Lig vizesi aldı. Recep Aydın, "Gencecik arkadaşlarımız ve biz ağabeyleri, müthiş birlik içinde çok güzel şeyler başardık. Yüreğimizden gelen her şeyin en iyisini yapıp zafere ulaşmak istiyoruz" dedi.