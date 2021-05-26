15 transfer yapacağız

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Süper Lig'de güçlü bir takım kurulacağının sözünü verdi. Başkan Karaahmet, "Giresunspor'un aşağı yukarı 8 futbolcusu içeride kalacak. Giresunspor'un yeni bir kadrosu olacak. 15 kişilik bir transfer çalışması olacak" diye konuştu. Basına yansıyan Harun Tekin ve Cisse haberleri için de konuşan Hakan Karaahmet, "Transfer bittiği gün bitiyor. Bitene kadar çok çile çekersiniz. 3 büyüklerle aramız çok iyi. Onların futbol havuzlarında fazla oyuncular var. Bir de gelecekler var. Biraz daha onlardan çıkacak oyuncuları görmek istiyoruz. Çıkacak bazı futbolcuları kadromuza katabiliriz" ifadelerini kullandı.

KADROMUZ ÇOK DARDI

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, kısıtlı bir kadroyla şampiyonluğa ulaştıklarını ifade ederken, "Bizim takımda 18 kişi vardı. Diğer 4 kişi gençti. Yedek bulmakta zorlandığımız zamanlar oldu" açıklamasında bulundu.

EŞİM BÜYÜK KATKI SAĞLADI

YAbancı oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Hakan Karaahmet, "Dünyanın bir ucundan kalkmış gelmiş futbolcular. Bu oyuncular alışmaya çalışırken eşleri yalnız. Benim eşim de sağ olsun. Kendisi üniversitede iletişimci. O da onlarla inanılmaz bir iletişim kurdu. Bu da zordur. Bana eşleri bu duruma karıştırmakla ilgili uyarıları olanlar oldu. Ama çok iyi bir iletişim kurdu" şeklinde konuştu.

SAMSUN'U YENMESEK ÇIKAMIYORDUK

44 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet, Süper Lig'e yükselme süreciyle ilgili konuştu. Başkan Karaahmet, "Samsunspor'u yenmesek de başka bir takımı yensek ve 3 puan yazsalar çıkamıyorduk. Kritik bir sene oldu. Aslında çok örneği olmayan bir şey oldu. 3 takım 70 puan. Bize kısmet oldu. Zor bir süreçti. Rakiplerinizin bütçe ve kadro durumlarına baktığınızda hesaplarımızı hiç aşmadan yolumuza devam ettik. Bunu hiç bozmadık. İyi de yaptık. Böyle yapınca bunun da tadı daha güzel oluyor" diye konuştu.

HAKAN KELEŞ'LE DEVAM EDECEĞİZ

Teknik direktör Hakan Keleş hakkında da konuşan Hakan Karaahmet, "Aynı hocayla ligi bitiren çok var mı? Bilmiyorum. Diğer başkanlar bana 2 ya da 3 hocaya hazır ol demişlerdi. Tek hocayla olmaz diyenler de oldu ama sonuçta oldu. Hakan Keleş ile yola devam edeceğiz. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

GİRESUNLU KAPTAN BULDUM

Başkan Hakan Karaahmet, "Giresunspor'a başkan olduğum zaman ilk açıklamalarım şuydu: Giresunlu bir kaptan bulacağım ve en az 2-3 Giresunlu çocuk oynayacak. 10 sene önce çıkan Eren Tozlu'yu gittim Malatya'dan aldım ve takıma kaptan yaptım. 3. Lig'de oynayan Erol Can'ı aldım ve hocamız da çok beğendi. Onur Can'ı aldık oynattık ve bunları yaparak da altyapıya çok önemli bir mesaj verdik" dedi.