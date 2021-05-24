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Tek dileğim

’ı play-off finaline taşıyan , “Allah’tan tek dileğim Altay camiasının hak ettiği yere gelmesi” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Tek dileğim Süper Lig
Teknik Direktörü , . Lig playoff yarı final rövanşında 'u deplasmanda 1-0 yenerek finale çıkmalarını, "Benim adıma Altay'ın 'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" şeklinde ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim yer. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi" şeklinde konuştu.
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