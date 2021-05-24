Tek dileğim Süper Lig

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TFF 1. Lig playoff yarı final rövanşında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale çıkmalarını, "Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk" şeklinde ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim yer. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi" şeklinde konuştu.