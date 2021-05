Yerimiz Süper Lig

Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde Hekimoğlu ile 0-0'ın rövanşında karşılacak Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun iddialı açıklamalarda bulundu. şu anki ilk hedefin TFF 1. Lig'e çıkmak olduğunu ancak kendisinin temel hedefinin yeniden Süper Lig'e dönmek olduğunu belirtti. Koyun şunları söyledi: "Şu an ligin çok üzerinde bir takım kurduk. Tecrübeli ve genç oyuncuları harmanladık. İyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Bu havayla da TFF 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Fakat benim kendi hedefim, Süper Lig'e çıkıp burada kalıcı hale gelmek. Umarım bu hedefler birer birer gerçek olur. Kocaelispor mali açıdan tüm ülkeye ders olacak niteliktedir. Bizim şu an kimseye, en ufak bir kuruş borcumuz yok çünkü her daim önceliğimiz mali disiplin oldu. Bugün başarılı olmak için borç bırakırsak yarınlara zarar veririz.



HEKİMOĞLU: RÖVANŞI ALIRIZ



Misli.com 2. Lig play-off yarı finalinde Kocaelispor maçını kazanacaklarını söyledi. Hekimoğlu, "Biz Kocaeli'ye karadan gitmiştik bu yüzden yorucu oldu maç da çok stresliydi. İnşallah rövanşı alır ve finale kalırız. Lig boyunca da çok zor bir lig olmadığını düşünüyorum ama statünün zor olduğu kanaatindeyim çünkü 20 takımın olduğu yerde 1 takımın şampiyon olması hiç uygun değil. Federasyon'dan da bunu isteyeceğiz. Çünkü şu an şu 4 yarı finalistten hangileri çıkamasa yazık olacak" dedi.