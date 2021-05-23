Haberler TFF 1.Lig Altay finalde

finalde

’deki maçı 3-2 kazanarak avantajı yakalayan İzmir ekibi, 85. dakikada ’ın golüyle ikinci kez galip geldi. Siyah-beyazlılar, ’e dönüş maçını 26 Mayıs’ta yapacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Altay finalde

. Lig'de ilk finalist oldu... Siyah-beyazlılar, geçen hafta evinde oynadığı maçta 'u 3-2 mağlup etmişti. Rövanşa skor avantajıyla çıkan ve savunma güvenliğini ön planda tutan ekibi, rakibine pozisyon vermemeyi başardı. 38'de kaleci ayağındaki topu aşarak hata yaptı Kappel topa sahip olmak istedi ama Alperen uzaklaştırdı. 50'de 'in kornerinde 'un kafası dışarı gitti. 56'da 'nun şutu yandan auta gitti. 57'de bu kez İstanbulspor etkili geldi, Abazaj'ın vuruşu yan ağlarda kaldı. 85'te gol geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan topu sağına çekerek uzak köşeye sert bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 89'da mutlak bir gol pozisyonundah yararlanamadı. 90+6'da Deniz bir kez daha Alperen'i geçemedi. 90+8'de kaleciye takıldı.

YOLUN SONU MUTLULUK

Altay Teknik Direktörü , "Kazanarak tur atlamak takımın öz güvenini yükselmesi adına da önemliydi. Moralliyiz, mutluyuz. Devamını getirerek finali de kazanmak istiyoruz. Bu yolun sonu daha büyük mutluluk" dedi.

SON DAKİKA