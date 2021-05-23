Altay finalde

TFF 1. Lig'de ilk finalist Altay oldu... Siyah-beyazlılar, geçen hafta evinde oynadığı maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup etmişti. Rövanşa skor avantajıyla çıkan ve savunma güvenliğini ön planda tutan İzmir ekibi, rakibine pozisyon vermemeyi başardı. 38'de kaleci Alperen ayağındaki topu aşarak hata yaptı Kappel topa sahip olmak istedi ama Alperen uzaklaştırdı. 50'de Levent'in kornerinde Wellington'un kafası dışarı gitti. 56'da Paixao'nun şutu yandan auta gitti. 57'de bu kez İstanbulspor etkili geldi, Abazaj'ın vuruşu yan ağlarda kaldı. 85'te gol geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Kadah topu sağına çekerek uzak köşeye sert bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 89'da Deniz mutlak bir gol pozisyonundah yararlanamadı. 90+6'da Deniz bir kez daha Alperen'i geçemedi. 90+8'de Ziya kaleciye takıldı.



YOLUN SONU MUTLULUK



Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Kazanarak tur atlamak takımın öz güvenini yükselmesi adına da önemliydi. Moralliyiz, mutluyuz. Devamını getirerek finali de kazanmak istiyoruz. Bu yolun sonu daha büyük mutluluk" dedi.