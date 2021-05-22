TFF 1. Lig'de finalistler belli oluyor!

TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Yarı final rövanşları bugün oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Deplasmanda Altay'a 3-2 yenilen İstanbulspor, saat 18.00'de İzmir ekibini ağırlayacak. Zorlu maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Altay, kazanması veya berabere kalması halinde finale adını yazdıracak. 1-0 ve 2-1'lik yenilgilerin yanı sıra iki farklı mağlubiyet halinde İstanbulspor finale yükselecek.

ALTINORDU'NUN 51 YILLIK HASRETİ

Y.Samsunspor'u 1-0 yenen Altınordu, rakibiyle Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği kritik maç, saat 21.00'de başlayacak. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970'ten bu yana Süper Lig'den uzak. İzmir ekibi galibiyet, beraberlik veya 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle dahi final vizesini alacak. Karadeniz ekibi, iki farklı kazanması halinde finale çıkacak.