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. Lig'de finalistler belli oluyor!

’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler bugün belli oluyor. , 'ı (2-3), ise 'yu (0-1) konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
TFF 1. Lig'de finalistler belli oluyor!

. Lig'de play-off'tan bir ekip daha vizesi alacak. Yarı final rövanşları bugün oynanacak ve 'dan canlı yayımlanacak. Deplasmanda 'a 3-2 yenilen , saat 18.00'de ekibini ağırlayacak. Zorlu maçı hakem yönetecek. Altay, kazanması veya berabere kalması halinde finale adını yazdıracak. 1-0 ve 2-1'lik yenilgilerin yanı sıra iki farklı mağlubiyet halinde İstanbulspor finale yükselecek.

ALTINORDU'NUN 51 YILLIK HASRETİ
Y.'u 1-0 yenen , rakibiyle 'nda karşılaşacak. Hakem 'nun yöneteceği kritik maç, saat 21.00'de başlayacak. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970'ten bu yana Süper Lig'den uzak. İzmir ekibi galibiyet, beraberlik veya 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle dahi final vizesini alacak. , iki farklı kazanması halinde finale çıkacak.

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