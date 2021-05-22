Samsunspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig play-off'ta heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Y.Samsunspor'u 1-0 yenen Altınordu, rövanş karşılaşmasında rakibiyle Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği kritik maç, saat 21.00'de başlayacak. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970'ten bu yana Süper Lig'den uzak. İzmir ekibi galibiyet, beraberlik veya 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle dahi final vizesini alacak.

Samsunspor, 90 dakikada 1-0 üstünlük kurarsa, uzatma dakikaları oynanacak. Ek sürede skor değişmezse seri penaltılar finalisti belirleyecek. Karadeniz temsilcisi 2 farklı galibiyetlerde finale kalacak.

SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off yarı final rövanş maçı 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Kritik müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

ALTINORDU'DA 51 YILLIK HASRET!

Altınordu'da ilk maçta kırmızı kart gören forvet Hüsamettin Yener, cezalı duruma düşmesi nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. İzmir'deki randevuda sakatlanarak oyundan alınan sağ kanat Ahmet İlhan'ın durumunun iyi olduğu ve forma giyebileceği öğrenildi.

Ligde averajla ilk 2'nin dışında kalan Yılport Samsunspor'u eleyerek finale yükselmeyi hedefleyen Altınordu, turu geçmesi halinde İstanbulspor-Altay eşleşmesinin galibiyle Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. En son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi hedefe ulaşması halinde 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.

SAMSUNSPOR 10 SENE SONRA GERİ DÖNMEK İSTİYOR!

3. kez play-off'ta mücadele veren Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Karadeniz temsilci, son olarak 2011-12 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 10 senelik aranın ardından geri dönmeyi amaçlıyor.