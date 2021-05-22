Samsunspor Altınordu maçı CANLI

Spor Toto 1. Lig play-off'ta heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Y.Samsunspor'u 1-0 yenen Altınordu, rövanş karşılaşmasında rakibiyle Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşıyor.

İzmir ekibi galibiyet, beraberlik veya 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle dahi final vizesini alacak.

Samsunspor, 90 dakikada 1-0 üstünlük kurarsa, uzatma dakikaları oynanacak. Ek sürede skor değişmezse seri penaltılar finalisti belirleyecek. Karadeniz temsilcisi 2 farklı galibiyetlerde finale kalacak.





SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Samsunspor ile Altınordu'nun karşı karşıya geldiği play-off yarı final rövanş maçı 21.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ALTINORDU'DA 51 YILLIK HASRET!

Altınordu, ligde averajla ilk 2'nin dışında kalan Yılport Samsunspor'u eleyerek finale yükselmeyi hedefliyor. En son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi hedefe ulaşması halinde 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.

SAMSUNSPOR 10 SENE SONRA GERİ DÖNMEK İSTİYOR!

3. kez play-off'ta mücadele veren Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Karadeniz temsilci, son olarak 2011-12 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 10 senelik aranın ardından geri dönmeyi amaçlıyor.