Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Altınordu maçı CANLI

maçı CANLI

. Lig play-off yarı final rövanş maçında sahasında 'yu konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Altınordu, 1-0’lık galibiyetin avantajıyla çıktığı Samsunspor deplasmanında adını finale yazdırmak istiyor. Samsunspor ise zorlu mücadeleden istediği sonucu alarak için ilk adımı atmayı amaçlıyor. maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:57
Samsunspor Altınordu maçı CANLI

. Lig play-off'ta heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Y.'u 1-0 yenen , rövanş karşılaşmasında rakibiyle Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşıyor.

İzmir ekibi galibiyet, beraberlik veya 1-0'lık yenilginin haricinde alacağı tek farklı mağlubiyetlerle dahi final vizesini alacak.

Samsunspor, 90 dakikada 1-0 üstünlük kurarsa, uzatma dakikaları oynanacak. Ek sürede skor değişmezse seri penaltılar finalisti belirleyecek. Karadeniz temsilcisi 2 farklı galibiyetlerde finale kalacak.


SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Samsunspor ile Altınordu'nun karşı karşıya geldiği play-off yarı final rövanş maçı 21.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ALTINORDU'DA 51 YILLIK HASRET!
Altınordu, ligde averajla ilk 2'nin dışında kalan 'u eleyerek finale yükselmeyi hedefliyor. En son -70 sezonunda 'de yer alan İzmir temsilcisi hedefe ulaşması halinde 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.

SAMSUNSPOR 10 SENE SONRA GERİ DÖNMEK İSTİYOR!
3. kez play-off'ta mücadele veren Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Karadeniz temsilci, son olarak 2011-12 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 10 senelik aranın ardından geri dönmeyi amaçlıyor.

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