İstanbulspor - Altay | CANLI

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Muhammed, Ali, Wellington, Etoga, Ethemi, Levent, Melih, Onur, Uygar Mert, Abazaj, İbrahim

Altay: Cihan, İbrahim, Tolga, Murat, Mehmet, Erhan, Poko, Scuk, Regattin, Kappel, Paixao

İSTANBULSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor'un Altay'ı konuk ettiği maç saat 18.00'de başladı ve TRT Spor ile beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FİNALE KİM YÜKSELECEK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşıyor. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.