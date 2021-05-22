Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Altay | CANLI

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'e çıkacak son takım yavaş yavaş netelşiyor... TFF 1. Lig play-off rövanş karşılaşmasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk maçın kazananı Altay olmuştu. ve İzmir temsilcileri Süper Lig'e çıkabilmek için final yolunda kıyasıya bir mücadele verecek. İstanbulspor-Altay maçının canlı anlatımı haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:01 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:29
İstanbulspor - Altay | CANLI

TFF 1. Lig'de ve 'un ardından 'e çıkacak son takım play-off maçlarıyla belli oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden , sahasında İzmir temsilcisi 'ı konuk ediyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Muhammed, Ali, Wellington, Etoga, Ethemi, Levent, Melih, Onur, Uygar Mert, Abazaj, İbrahim

Altay: Cihan, İbrahim, Tolga, Murat, Mehmet, Erhan, Poko, Scuk, Regattin, Kappel, Paixao

İSTANBULSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor'un Altay'ı konuk ettiği maç saat 18.00'de başladı ve TRT Spor ile ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FİNALE KİM YÜKSELECEK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle 'nda karşılaşıyor. Müsabakada hakem düdük çaldı. Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

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