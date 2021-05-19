Bu veda değil!

Süper Lig'den düşen son takım olan BB Erzurumspor'da Başkan Ömer Düzgün, bunun bir veda olmadığını söyledi. Düzgün, "Erzurum, büyük bir şehirdir, Erzurumspor'da bu ülkenin önemli kulüplerinden biridir. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olsak bile bu bir veda değil. Çünkü Süper Lig'e tekrar yükselecek gücümüz var" diye konuştu. İmkanlar el verdiği ölçüde takımda yenilenmeye gideceklerinin altını çizen Düzgün, "Tecrübelilerle gençlerin bir arada olduğu dinamik bir takım için çalışacağız" ifadesini kullandı.