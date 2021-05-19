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Bu veda değil!

başkanı Düzgün, “Yeni sezonda 1. Lİg’de mücadele edecek olsak da bu ’e veda değil. Çünkü tekrar çıkacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Bu veda değil!

Süper Lig'den düşen son takım olan BB 'da Başkan Ömer Düzgün, bunun bir veda olmadığını söyledi. Düzgün, ", büyük bir şehirdir, Erzurumspor'da bu ülkenin önemli kulüplerinden biridir. Gelecek sezon . Lig'de mücadele edecek olsak bile bu bir veda değil. Çünkü 'e tekrar yükselecek gücümüz var" diye konuştu. İmkanlar el verdiği ölçüde takımda yenilenmeye gideceklerinin altını çizen Düzgün, "Tecrübelilerle gençlerin bir arada olduğu dinamik bir takım için çalışacağız" ifadesini kullandı.

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