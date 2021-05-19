Alt liglerden haberler (19.05.2021)

ALTAY FİNALE YAKIN

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline aldı. İzmir ekibinin başında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, "Rövanşa da galibiyet duygusuyla hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

PAIXAO DURMUYOR

Altay formasıyla TFF 1. Lig'de üst üste 3'üncü kez gol kralı olan Paixao, Play- Off'ta da rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İstanbulspor filelerini biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsan Portekizli, gol sayısını 24'e çıkardı. Paixao, Altay'da ilk yılında 29, 2. sezonunda 22 gol kaydetmişti.

RÖVANŞ ZAMANI

3. LIG'de yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmalarda İskenderun, Fethiye'yi ağırlayacak. Bursa Yıldırım ise 68 Aksaray'ı konuk edecek. 20.30'daki mücadelelerde ise Bucaspor, sahasında Malatya Yeşilyurt ile kapışacak. Isparta 32 de Esenler Erokspor'un konuğu olacak.

KARAN İLE YOLLAR AYRILDI

Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yollar ayrıldı.. Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Hocamız ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."

AVRUPA'NIN GÖZDESİ ENİS

Altınordu'nun 18 yaşındaki forveti Enis Destan'a Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı. Almanya başta olmak üzere Fransa ve Belçika ekiplerinin görüşmek için kulübe başvurduğu öğrenildi. Genç oyuncunun da Bundesliga'da forma giymek istediği kaydedildi. Altınordu, Enis için 3 milyon euro bir bonservis ve sonraki satıştan da yüzde 30 pay istiyor.

CENKÇİLER AYRILDI

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'la birlikte göreve başlayan Sportif Direktör Adil Cenkçileri'in görevinden ayrıldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulübe sezon başında Başkan Erkan Kamat'la birlikte tekrar geri dönen Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler, görevinden ayrıldığını bildirdi. Cenkçiler'in 5 Haziran'daki olağan genel kurul öncesi hem mevcut yönetimin hem de seçilecek olan yönetimin önünü açabilmek için görevini bıraktığı öğrenildi.