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Son dakika spor haberleri: 'da ile yollar ayrıldı!

, Teknik Direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu. 44 yaşındaki çalıştırıcıya kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 16:36
Son dakika spor haberleri: Menemenspor'da Ümit Karan ile yollar ayrıldı!

. Lig ekiplerinden , geçtiğimiz sezonun ortalarında 1.5+1 yıllığına anlaşarak görev getirdiği Teknik Direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüp ayrılığı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. temsilcisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "30 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığımız ve o tarihten bu yana kulübümüz içerisinde birlik, bütünlük ve huzur sağlamak için gece gündüz çalıştığımız Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini en iyi şekilde icra eden Ümit Karan, ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."

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