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- Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma heyecanı tam gaz devam ediyor. Süper Lig vizesi alacak son takımın belli olduğu play-off turunda yarı final heyecanı, - maçı ile devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Altınordu - Samsunspor maçının saati, hangi gün oynanacağı, maçı canlı yayınlayacak kanal merak ediliyor. İşte Altınordu - Samsunspor maçına dair bilmeniz gerekenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 10:27
Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- Samsunspor maçı için heyecan dorukta. Hem iki takımın taraftarları hem de daha pek çok futbolsever bu kritik müsabakanın; tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Altınordu - Samsunspor maçı hakkında tüm bilgiler...

Altınordu ile , 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Maç TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Altınordu-Yılport Samsunspor müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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