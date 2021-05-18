Haberler TFF 1.Lig Altınordu - Samsunspor | CANLI

Altınordu - Samsunspor | CANLI

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu ile Samsunspo karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 17:59
Altınordu - Samsunspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'e çıkma mücadelesinde Altınordu ile Samsunspor kaşrı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Altınordu ile Samsunspor arasındaki zorlu karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.


ALTINORDU SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, , , Furkan, , Recep, Metehan

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, , Djedje, Gökhan, Savicevic, Yasin, Hamroun, Nadir

ALTINORDU SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Altınordu ile Samsunspor arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off yarı final mücadelesi TRT Spor ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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