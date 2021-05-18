Altınordu - Samsunspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'e çıkma mücadelesinde Altınordu ile Samsunspor kaşrı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Altınordu ile Samsunspor arasındaki zorlu karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.





ALTINORDU SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Enis Destan, Recep, Metehan

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Gökhan, Savicevic, Yasin, Hamroun, Nadir

ALTINORDU SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Altınordu ile Samsunspor arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off yarı final mücadelesi TRT Spor ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.