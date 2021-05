Bursaspor’da başkan adayları listelerini teslim etti!

Bursaspor'da 22-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları, listelerini bugün Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazır bulunan Divan Başkanlığı'na ilk gelen isim mevcut Başkan Erkan Kamat oldu. Erkan Kamat, "Bursaspor'a katkımız bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da olur inşallah. Listemizi tamamladık. Eksiksiz bir şekilde, divan kuruluna teslim ettik. İnşallah dosyamız kabul görür. Bursaspor'a daha faydalı olabilmemiz için önümüzdeki süreçte camiamız bizi bu önemli göreve yeniden layık görürler umarım" sözlerini sarf ettikten sonra listesini teslim etti.



ACARHOROZ: "KENDİ YOL HARİTAMIZ VAR"

İkinci gelen isim ise Serdar Acarhoroz oldu. Listesini Divan Başkanlık Kurulu'na teslim eden Acarhoroz, şunları söyledi: "Tüm adaylara başarılar dilerim. Zor süreçte Bursaspor'un yanında olan bu isimleri alkışlamak gerekiyor. Biz de böylesine zorlu bir süreçte bu göreve talip olduk. Kim seçilirse seçilsin, Bursaspor için en iyini yapacaktır. Bizim de projelerimi ve kendimize göre yol haritamız var. Her şey için hayırlı olsun."



ADANUR: "KAZANAN BURSASPOR OLACAK"

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen üçüncü isim ise Emin Adanur oldu. Resmi başkan adaylığını Hayrettin Gülgüler'in yaptığı yönetimde ekibin lideri olarak Adanur gösterildi. Hayrettin Gülgüler yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Güzel bir seçim olacak. Çoklu adaylar Kazanan Bursaspor olacak." Adaylar listelerini teslim ettikten sonra Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kongrenin Bursaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.



Erkan Kamat

Yönetim Kurulu Listesi: Ali Serhan Şahinkaya, Alparslan Oğuz, Coşkun Yavuz, Ersin Toker, Habil Bayramoğlu, Latif Altıkardeş, Mesut Günal, Mitat Ülküden, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Ünsal Mendi

TFF Delege Kurulu Listesi: Oğuzhan Şahinkaya, Osman Akın, Erol Dağlıoğlu, Ali Bocan

Denetleme Kurulu Listesi: Burcu Aksak, Mustafa Tayfun Gündoğdu, Üstün Tunalıgil



Serdar Acarhoroz

Yönetim Kurulu Listesi: Ahmet Bozdemir, Muharrem Mustafa Yağar, Atilla Kurtçu, Hasan Başaran, Murat Yakıcı, Cansel Gül, Müjdat Gürsoy, Olcay Sabırlı, Erol Can, Mesut Uçaner, Serkan Güven, Faruk Kuzu

TFF Delege Kurulu Listesi: Kaan Yeşil, Bülent Akça, Mehmet Çakmak, Mehmet Şefik Kar

Denetleme Kurulu Listesi: Fatih Aslan, Ersan Kayabaş, Murat Ertürk



Hayrettin Gülgüler

Yönetim Kurulu Listesi: Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, Batu İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Cambaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu

TFF Delege Kurulu Listesi: Burakhan Kutlucan, Selçuk Eren, Osman Nuri Başaran, Umut Önel

Denetleme Kurulu Listesi: Erhan Öztürk, Rabia Nur Afşar, Onur Dağlı