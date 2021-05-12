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Son dakika spor haberi: 'den 'a Napoli benzetmesi

Son dakika spor haberleri... . Lig'de şampiyon olarak 'e yükselen 'un tecrübeli oyuncusu , mavi-lacivertli takımı bir dönem formasını giydiği Napoli'ye benzetti. İşte Gökhan İnler'in dikkat çeken açıklamaları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:55 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:55
Son dakika spor haberi: Gökhan İnler'den Adana Demirspor'a Napoli benzetmesi

. Lig'in 34. haftasında , 9 Mayıs'ta deplasmanda ekibi 'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından 'e yükseldi. Adana Demirspor'a geldiği ilk yıl şampiyonluk yaşayan ve taraftarların da en sevdiği isimlerden biri olan takım kaptanı , şampiyonluk yolunda yaşadıkları zorlu süreç ve futbola başladığı ilk günden itibaren kazandığı başarılar hakkında açıklamalarda bulundu. Kariyerinde iniş çıkışlar yaşadığını fakat genele bakıldığında gittiği her takıma damga vurduğunu belirten İnler, çok çalışmanın ve işini ciddiye almanın başarıyı getirdiğini söyledi.

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Kariyerine 'de başlayan yıldız futbolcu ilk büyük başarısını, 2006-2007 yıllarında formasını terlettiği 'te yaşadığını ve kendisinden önce yaklaşık 25 yıl kupa kaldıramayan kulübün o sene başarıya ulaştığını kaydetti. Sonrasında yüksek bir transfer ücretiyle 'ye geçen İnler, 4 yılın ardından rüya gibi günler geçireceği Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin o dönem zor bir süreçten geçtiğini ve Maradona'nın ardından yaklaşık 20 yıldır başarıya aç olduklarını dile getiren İnler, "Benim olduğum dönemde ikisi biri olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadık. Müthiş günlerdi. Ardından 'e transfer oldum. O zaman kimse bu takımı pek tanımıyordu. Orada tarih yazarak 'i kazandık" dedi.

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Tarihi başarıların ardından çocukluğundan beri taraftarı olduğu 'a imza attığını belirten yıldız futbolcu, ilk geldiği sezonda siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşamanın hayatında yaşadığı en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi. Ardından 'e giden ve burada da Süper Lig kupasına uzanan İnler, son olarak da Adana Demirspor'da yaşadığı şampiyonlukla birlikte başarı vitrinine TFF 1. Lig kupasını da ekledi.

"BURADA FUTBOL ATEŞİNİ GÖRDÜM"

Adana Demirspor'u seçme nedeninin, takımın 26 yıllık bir Süper Lig özlemi olması ve zor dönemde verilen mücadeleye güç vermek istemesi olduğunu belirten İnler, özellikle Adana Demirspor'u ve Adana'yı, İtalya'da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli'ye benzettiğini söyledi. Adana Demirspor taraftarının tıpkı Napoli taraftarları gibi futbolla yatıp kalktığını ve tutkulu olduklarını vurgulayan İnler, "Oradaki futbol tutkusu ve ateşi Adana'da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese 'bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum' dedim ve hedefime ulaştım. Bu başarılar şans değil. Bir kere olsa şans dersiniz ama birçok kez oldu. Önemli olan sadece futbol oynamak değil, aynı zamanda takıma ağabeylik, liderlik yapabilmek, başkanınla hocan arasında gerekirse taraftarlar arasında köprü olabilmektir. Hedefe bu şekilde ulaşırsınız. Bu şampiyonlukta emeği geçen başkanımız, hocamız ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Herkes tadını çıkarsın. Süper Lig'de güzel bir Adana Demirspor göreceğiz" diye konuştu.

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