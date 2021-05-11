01 vatan Süper Lig mekan

Tam 26 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da coşku gittikçe büyüyor. Tüm şehirde bayram havası eserken tebrikler ve kutlamalar da peşi sıra geliyor. Kaptan Gökhan İnler, "Çok mutluyuz. Buraya şampiyonluk için geldim. Adana Demirspor'a güzel bir hediye armağan ettik. Bu şehirde her zaman forma giymek isterim" derken, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün de tarif edilemez duygular yaşadığını ifade edip, "Çok mutluyuz, herkesin emeğine ve yüreğine sağlık" açıklamasında bulundu. Takımın bir başka ismi Emircan Altıntaş, şampiyonluğa inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Süper Lig inancıyla çalıştık, mücadele ettik. Bu armaya bambaşka bir aile duygusu biriktirdim." ADANA Demir'in bu başarısında en büyük paylardan biri de hiç şüphesiz teknik direktör Samet Aybaba'ya ait. Ligin 22. haftasında takımı devralan Samet Aybaba, Demir'i 12 haftada en çok galibiyet alan, en az mağlup olan ve 26 golle en fazla gol atan, en çok puan toplayan ve en iyi averaja sahip takım durumuna getirdi. Aybaba idaresindeki Adana Demirspor, 4 gol yiyerek son 12 haftada kalesinde en az gol yiyen ekip unvanını da elinde bulunduruyor. Samet Aybaba, Adana Demir'in bu başarıyı hak ettiğini belirtip "Umarım Süper Lig'de de güzel işlere imza atılacak" ifadesini kullandı. Ayrıca Murat Sancak da başkanlıktaki 3. yılında takımı tekrar Süper Lig'e taşımayı başardı.