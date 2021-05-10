Rakip İstanbul

TFF 1. Lig'de geçen hafta Play- Off'u garantileyen Altay, ligde herhangi bir iddiası kalmayan Bandırmaspor'u konuk etti. Play-Off sırasını belirlemek için önem arz eden karşılaşma, gol düellosuna sahne oldu. Deniz Kadah ve Eren'le iki penaltı kaçıran siyah-beyazlılar, ilk 20 dakikada 3-0'ı yakaladı. Daha sonra ise Ban- Ban, müthiş geri dönüşe imza attı. 33'te Mehmet farkı ikiye indirdi. 56'da Doğan skoru 3-2'ye getirdi. 67'de Abdurrahim geri dönüşü tamamladı: 3-3. Kaybetmesi halinde Play-Off sıralamasında 6. sıraya düşecek olan Altay, 90+4'te Ziya'yla 4-3 kazandı ve ligi 5. Sırada tamamlayıp Play-Off'ta İstanbulspor'un rakibi oldu.



EREN'DEN MÜTHİŞ GOL

Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, Bandırmaspor maçına damga vurdu. Mustafa Denizli'nin ilk 11'de ilk kez şans verdiği 19 yaşındaki oyuncu ilk yarıda 2 gol atıp 1 asist yaptı. Eren'in ikinci golü ise sezonun en güzel gollerinden biri oldu. Genç savunmacı önce topu göğsüyle alıp ardından güzel bir vuruşla ağları havalandırdı. Eren, bu sezon 13 lig maçına çıkarken 3 gol atmayı başardı.