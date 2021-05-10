Haberler TFF 1.Lig Rakip İstanbul

Rakip İstanbul

’ın iki penaltı kaçırdığı, 3-0 öne geçtiği maçta, Bandırma müthiş bir geri dönüşle 3-3’ü yakaladı. İzmir ekibi 90+4’te Ziya’nın golüyle kazanıp Play-Off’ta ’un rakibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Rakip İstanbul

TFF 1. Lig'de geçen hafta Play- Off'u garantileyen , ligde herhangi bir iddiası kalmayan Bandırmaspor'u konuk etti. Play-Off sırasını belirlemek için önem arz eden karşılaşma, gol düellosuna sahne oldu. ve Eren'le iki penaltı kaçıran siyah-beyazlılar, ilk 20 dakikada 3-0'ı yakaladı. Daha sonra ise Ban- Ban, müthiş geri dönüşe imza attı. 33'te farkı ikiye indirdi. 56'da Doğan skoru 3-2'ye getirdi. 67'de Abdurrahim geri dönüşü tamamladı: 3-3. Kaybetmesi halinde Play-Off sıralamasında 6. sıraya düşecek olan Altay, 90+4'te Ziya'yla 4-3 kazandı ve ligi 5. Sırada tamamlayıp Play-Off'ta 'un rakibi oldu.

EREN'DEN MÜTHİŞ GOL
Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, Bandırmaspor maçına damga vurdu. 'nin ilk 11'de ilk kez şans verdiği 19 yaşındaki oyuncu ilk yarıda 2 gol atıp 1 asist yaptı. Eren'in ikinci golü ise sezonun en güzel gollerinden biri oldu. Genç savunmacı önce topu göğsüyle alıp ardından güzel bir vuruşla ağları havalandırdı. Eren, bu sezon 13 lig maçına çıkarken 3 gol atmayı başardı.

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