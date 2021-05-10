Haberler TFF 1.Lig Play-off 17 Mayıs'ta başlıyor

Play-off 17 Mayıs'ta başlıyor

’e çıkacak son takımı belirleyecek Play-Off maçları 17 Mayıs’ta başlayacak. Eşleşmeler şu şekilde: SAMSUNSPOR-ALTINORDU, İSTANBULSPOR-ALTAY.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Play-off 17 Mayıs'ta başlıyor

TFF 1. Lig'de büyük bir heyecana sahne olan son hafta maçları sonrasında Play-Off eşleşmeleri de belirlendi. 'e çıkacak son takımı belirleyecek olan Play-Off maçları 17 Mayıs'ta başlayacak. Ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımların eşleştiği Play-Off'ta 3. Samsunspor, 6. Altınordu'yla, 4. sıradaki İstanbulspor, 5. basamaktaki Altay ile eşleşti. Play-Off için 'yle çekişen İzmir ekibi, 'u 5-0 yenip, 2014-15'te yükseldiği . Lig'de ilk 6'ya girerek ilk kez Süper Lig'e bu kadar yaklaştı. Yarı final ilk karşılaşmaları 17 Mayıs, rövanşlar 21 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek dev final ise 25 Mayıs'ta tarafsız sahada gerçekleştirilecek.

SAMSUN KAZANDI AMA YETMEDİ
TFF 1. Lig'i ve 'la puan puana bitiren Y.Samsunspor, Adanaspor karşısında 2-0 kazanmasına rağmen ilk iki sıradan direkt Süper Lig biletini alamadı. Üçlü averajda rakiplerinin gerisinde kalan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig iddiasını Play-Off'a bıraktı. Karadeniz temsilcisi Play-Off'ta İzmir ekibi Altınordu'yla eşleşti

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