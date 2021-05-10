Play-off 17 Mayıs'ta başlıyor

TFF 1. Lig'de büyük bir heyecana sahne olan son hafta maçları sonrasında Play-Off eşleşmeleri de belirlendi. Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek olan Play-Off maçları 17 Mayıs'ta başlayacak. Ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımların eşleştiği Play-Off'ta 3. Samsunspor, 6. Altınordu'yla, 4. sıradaki İstanbulspor, 5. basamaktaki Altay ile eşleşti. Play-Off için Keçiörengücü'yle çekişen İzmir ekibi, Balıkesirspor'u 5-0 yenip, 2014-15'te yükseldiği TFF 1. Lig'de ilk 6'ya girerek ilk kez Süper Lig'e bu kadar yaklaştı. Yarı final ilk karşılaşmaları 17 Mayıs, rövanşlar 21 Mayıs'ta oynanacak. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek dev final ise 25 Mayıs'ta tarafsız sahada gerçekleştirilecek.

SAMSUN KAZANDI AMA YETMEDİ

TFF 1. Lig'i Adana Demirspor ve Giresunspor'la puan puana bitiren Y.Samsunspor, Adanaspor karşısında 2-0 kazanmasına rağmen ilk iki sıradan direkt Süper Lig biletini alamadı. Üçlü averajda rakiplerinin gerisinde kalan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig iddiasını Play-Off'a bıraktı. Karadeniz temsilcisi Play-Off'ta İzmir ekibi Altınordu'yla eşleşti