Hoş geldin Adana Demir

SAMET AYBABA FAKTÖRÜ
en son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de oynayan Adana Demirspor o sezon sonunda küme düşmüştü. O sezona Samet Aybaba ile başlayan (daha sonra ayrılmıştı) mavi-lacivertlilerin Süper Lig'e geri dönüşü yine usta hoca ile oldu. Aybaba'nın 22 Şubat'ta teknik direktörlüğe gelmesiyle uçuşa geçen Mavi Şimşekler oynadığı son 12 maçta 10 galibiyet+2 beraberlik alarak müthiş bir performans sergiledi. Liderliğe yükselip, başarısını Süper Lig'le taçlandırdı.
SÜPER LİG'E YAKIŞIR
Maçtan sonra futbolcuların havaya attığı teknik direktör Samet Aybaba, "Her hafta final oynamak kolay değil ama bu şampiyonluk bize yakıştı. Adana Demirspor, Türkiye'nin marka takımlarından biri. Süper Lig'e yakışacak." diye konuştu.
3. HARİKASI
Aybaba kariyerinde 3'üncü kez çalıştırdığı bir takımı Süper Lig'e taşıdı. 66 yaşındaki çalıştırıcı 1996-1997'de Kayserispor, 2016-17'de ise Sivasspor'un başında Süper Lig sevinci yaşamıştı.
KALICI OLACAĞIZ
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi... Sancak "Play-off oynar mıyız diye düşündüğümüz dönemde birinciliğe geldik. Çok büyük bir başarı. Kimse bizim başarımızı gölgelemeye kalkışmasın. Bileğimizin hakkıyla Süper Lig'deyiz. Rakiplerimizi yendik. Artık bu takıma şapka çıkarılması lazım. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ELVEDA TFF 1. LİG
İlk yarı sonunda twitter adresinden 'Elveda TFF 1. Lig' paylaşımı yapan Demirspor maç sonunda ise "Hasret bitti" dedi
ADANA UYUMADI
Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesi Adana'da büyük coşkuya neden oldu. Mavi-lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, salgın yasağına ve uyarılara rağmen sokaklara çıkarak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Meşaleler yakılıp, 'Şampiyon Adana Demir' ve 'Şampiyon Mavi Şimşek' tezahüratları yapılırken, bazı taraftarlar 26 yıl sonra gelen zaferin sevinciyle gözyaşlarına hakim olamadı.