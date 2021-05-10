Giresun Süper Lig'de

Son haftası büyük bir heyecana sahne olan TFF 1. Lig’de Tuzla deplasmanında 2-1 kazanan Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig’e adını yazdırdı. Şehirde Süper Lig kutlamaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
TFF 1. Lig'de son yılların en heyecanlı şampiyonluk yarışına sahne olan sezonda Adana Demirspor ve Giresunspor ilk iki sırada ipi göğüsleyip Süper Lig'e yükseldi. Üç takımın aynı puanla girdiği son haftada Çotanaklar, Tuzlaspor deplasmanında 44 yıllık hasreti dindirmek için sahaya çıktı. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan rakibi karşısında henüz 5. dakikada Eren Tozlu'nun golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, 15'te Segbefia'nın penaltı golüyle kısa süreli bir şok yaşadı. Bu golün hemen 5 dakika sonrasında Balde sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirip ilk yarının skorunu belirleyen isim oldu: 1-2. İKİNCİ yarıya da skor üstünlüğüyle iyi başlayan Karadeniz temsilcisi, Tuzlaspor karşısında 3. golü bulup skoru garantilemek için birçok fırsat yakaladı. Ancak girdiği net gol pozisyonlarından yararlanamayan Giresun ekibi, final gibi maçta rakibine de gol fırsatı tanımadı. Çotanaklar, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmadan Eren Tozlu ve İbrahima Balde'nin golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 44 yıl sonra Süper Lig vizesini almayı başardı. Nefesleri kesen sezonun bitiş düdüğünün ardından sahanın ortasında sarmaş dolaş olan Giresunsporlu futbolcular, Süper Lig'e yükselmelerini büyük coşkuyla kutladılar.