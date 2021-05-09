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'e çıkacak kulüpler belli oluyor! CANLI

. Lig'de normal sezonun son haftasına girildi. 'e çıkacak iki takımın belli olacağı haftada üç aday bulunuyor. , Giresunspor ve Samsunspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor. İlk iki takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı ligi üçüncü sırada bitiren takım ise play-off'lara kalacak. Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarını kazanması halinde Samsunspor maçının sonucuna bakmadan Süper Lig'e çıkacak. Bu üç karşılaşmanın da canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:28
Süper Lig'e çıkacak kulüpler belli oluyor! CANLI

İlk 2 takımın doğrudan 'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği . Lig'de heyecan son haftada yaşanıyor. Mücadelelerin canlı anlatımına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

MENEMENSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI



Menemenspor: Fatih, Emre, Ömer, Abdulkadir, , , Berkay, Bekir, Tayfun, ,

: , Süleyman, , , Kaan, Sinan, Hasan, Gökhan, Yunus Akgün, Ezeh, Dibba

TUZLASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI



Tuzlaspor: Angeler, Cajic, Arif, Ferhat, Segbefia, Pucko, Muhammed Gönülaçar, Özgür Can, Yasin, Berk Can, Muhammed Sarıkaya

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Diarra, Sergen, Hüsamettin Tut, Uzodimma, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Nalepa, Eren Tozlu, Balde.

ADANASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI



Adanaspor: Burak, Harun, Donkor, Cenk, İsmail, Uğurcan, Papa, Celil, Iko Seth, Kingsley, Sampson

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Ferhat, Savicevic, Gökhan, Guido, Yasin, Nadir

İŞTE 3 TAKIMIN SÜPER LİG'E ÇIKMA İHTİMALLERİ

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, Menemenspor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de 'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon Teknik Direktörü de Kayserispor'da forma giyiyordu.

GİRESUNSPOR

Giresunspor, Tuzlaspor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

YILPORT SAMSUNSPOR

Samsunspor'un Süper Lig'e direkt katılım bileti alabilmesi için Adanaspor'u yenmesi ve Adana Demirspor ile Giresunspor'dan birinin puan kaybetmesi gerekiyor.

TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.

Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.

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