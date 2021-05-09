Süper Lig aşkına! Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Menemenspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Adana Demirspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20:30'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ NUMANOĞLU

Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.