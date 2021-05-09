Haberler TFF 1.Lig Süper Lig aşkına! Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

aşkına! - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Adana Demirspor, 25 yıllık hasretini bitirmek üzere. Menemenspor'u yenmesi halinde Adana temsilcisi Süper Lig'e yükselmiş olacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:26 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:31
Süper Lig aşkına! Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Adana Demirspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20:30'de 'da canlı yayınlanacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ NUMANOĞLU

'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak.

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