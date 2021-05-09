Haberler TFF 1.Lig Bursaspor Keçiörengücü: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

. Lig'in 34. hafta mücadelesinde , deplasmanına çıktı. mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ancak 'nun kazanması sonrası play-off şansını kaybetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:12 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:46
Bursaspor Keçiörengücü: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında , Ankara 'nü konuk etti.

'nda oynanan müsabaka, Keçiörengücü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 32. dakikada , 44. dakikada ve 86. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 58'e yükseltti ve ligi 7. sırada tamamladı. En yakın rakibi 'nun kazanması sonucu Keçiörengücü, play-off'a kalan takımlar arasında yer alamadı. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Bursaspor ise 46 puanla 10. sırada yer buldu.

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