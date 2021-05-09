Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor İstanbulspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 34. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Abazaj ve penaltıdan kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 20:17
Ankaraspor İstanbulspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 34. ve son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çaldı. Müsabakayı 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Abazaj ve 63. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 64'e yükseltti. Küme düşen Ankaraspor ise 26 puanla lige veda etti.

PLAY-OFF'TAKİ RAKİP ALTAY!
'e çıkacak 3. takımı belli edecek play-off'ta İstanbulspor, ekibi ile eşleşti.

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