Haberler TFF 1.Lig Adanaspor Samsunspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 34. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Savicevic'in golleriyle galibiyete ulaşan Samsunspor, rakiplerinin puan kaybetmemesi sonrası şansını play-off'a bıraktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 23:16
Adanaspor Samsunspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in son haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı ancak ilk 2 sıradaki rakipleri puan kaybı yapmayınca play-off'a kaldı. Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 6. ve 11. dakikalarda Savicevic'ten geldi.

Samsunspor, 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgiyle 70'er puanlı ve 'un üçlü averaj ile gerisinde 3. sırada sezonu tamamladı ve play-offta ile eşleşti.

Sezonu üst üste 4 yenilgi ile bitiren Adanaspor ise 34 puanla 14. sırada sezona nokta koydu.

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