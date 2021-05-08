Boluspor farklı kapattı

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 56. dakikalarda Abdullayev, 49. dakikada ise Arda Köksal kaydetti. Bu sonuçla birlikte Boluspor sezonu 42 puanla 12. sırada kapattı. Eskişehirspor ise 8 puanla son sırada yer aldı ve 2. Lig'de düştü. Maç sonunda futbolcular birbirini tebrik ederken samimi görüntüler oluştu. İki takım soyunma odasına birlikte gitti.



PLANLAMA BAŞLADI

Bolu hocası Reha Erginer, "Yönetimli bir toplantı yaptık. Ne yapılacağının planlamasına başladık. Yeni sezona hazır girmeliyiz" dedi.