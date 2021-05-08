Haberler TFF 1.Lig Boluspor farklı kapattı

farklı kapattı

. Lig'in son haftası ilk maçında , küme düşen 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Boluspor farklı kapattı

'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 56. dakikalarda , 49. dakikada ise kaydetti. Bu sonuçla birlikte Boluspor sezonu 42 puanla 12. sırada kapattı. ise 8 puanla son sırada yer aldı ve 2. Lig'de düştü. Maç sonunda futbolcular birbirini tebrik ederken samimi görüntüler oluştu. İki takım soyunma odasına birlikte gitti.

PLANLAMA BAŞLADI
hocası , "Yönetimli bir toplantı yaptık. Ne yapılacağının planlamasına başladık. Yeni sezona hazır girmeliyiz" dedi.

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