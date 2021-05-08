Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Paşalar gibi oynarız

Demirspor Başkanı : Paşalar gibi oynarız

Demirspor Başkanı , maçına hazır olduklarını belirtti. Sancak: Menemen maçında sahaya çıkıp kazanacağız. Rakiplerin maçına bakmadan 26 yıl sonra şampiyon olacağız.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Paşalar gibi oynarız

Demirspor'da başkan , "Teknik heyetiyle, futbolcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle takımımız dört dörtlük hazır. Tabii futbol üç sonuçlu maç. Diğer iki sonucu düşünmek bile istemiyoruz. maçında paşalar gibi futbolumuzu oynayacağız. Rakiplerimizin sonucuna bakmaksızın kazanıp, şampiyonluğu 26 yıl sonra Adana'ya getireceğiz" dedi. Şampiyonluğu elde ederlerse kutlama yapacaklarını aktaran Sancak, "Takım olarak şehirde tur atacağız. Taraftar balkona, dama çıkıp bayraklarını asarak alkışlasın. Herkesin canı önemli" dedi.

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