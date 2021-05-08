Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Paşalar gibi oynarız

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, "Teknik heyetiyle, futbolcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle takımımız dört dörtlük hazır. Tabii futbol üç sonuçlu maç. Diğer iki sonucu düşünmek bile istemiyoruz. Menemen maçında paşalar gibi futbolumuzu oynayacağız. Rakiplerimizin sonucuna bakmaksızın kazanıp, şampiyonluğu 26 yıl sonra Adana'ya getireceğiz" dedi. Şampiyonluğu elde ederlerse kutlama yapacaklarını aktaran Sancak, "Takım olarak şehirde tur atacağız. Taraftar balkona, dama çıkıp bayraklarını asarak alkışlasın. Herkesin canı önemli" dedi.