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Yasin: Samsun hak ettiği yerde olacak

Son haftaların formda ismi 'den Samsun'a mesaj... 34 yaşındaki yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlıları Süper Lig hedefine ulaştırmak için bir an olsun mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Yasin: Samsun hak ettiği yerde olacak
Son haftaların formda ismi 'den Samsun'a mesaj... 34 yaşındaki yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlıları Süper Lig hedefine ulaştırmak için bir an olsun mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtip, "Son haftada rakiplerimizin de kazanması halinde play-off'tan yolumuza devam edeceğiz. Ancak biz maçının son saniyesine kadar diğer maçların sonuçları ne olursa olsun mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.
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