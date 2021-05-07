Yasin: Samsun hak ettiği yerde olacak

Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin'den Samsun'a mesaj... 34 yaşındaki yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlıları Süper Lig hedefine ulaştırmak için bir an olsun mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin'den Samsun'a mesaj... 34 yaşındaki yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlıları Süper Lig hedefine ulaştırmak için bir an olsun mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtip, "Son haftada rakiplerimizin de kazanması halinde play-off'tan yolumuza devam edeceğiz. Ancak biz Adanaspor maçının son saniyesine kadar diğer maçların sonuçları ne olursa olsun mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.