Akhisarspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak.

16. sırada bulunan ev sahibi ekibin küme düşmesi kesinleşirken, 8. sırada yer alan Ümraniyerspor'un Süper Lig'e yükselme şansı bulunmuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 20:30'da beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.