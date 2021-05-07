Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

. Lig'in 34. ve son haftasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Akhisarspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 15:10
Akhisarspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak.

16. sırada bulunan ev sahibi ekibin küme düşmesi kesinleşirken, 8. sırada yer alan Ümraniyerspor'un 'e yükselme şansı bulunmuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ümraniyespor maçı bugün saat 20:30'da beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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