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TFF 1'inci sadece 2 takım yerli!

TFF 1'inci Lig'de geride kalan haftalarda yalnızca ve , kadrolarını tamamen yerli isimlerden oluşturdu. Diğer 16 kulüp ise sıklıkla yabancı isimlere şans tanıdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:11
TFF 1'inci sadece 2 takım yerli!

TFF 1'inci Lig'de 2020-21 sezonunun son haftasına girilirken, yalnızca 2 kulüp geride kalan süreçte tamamen yerli oyuncularına güven duydu. ile , kadrolarının tamamını yerli oyuncularından oluştururken; diğer 16 kulüp ise sıklıkla yabancı isimlere şans tanıdı. Kulüplerin, transfer dönemlerinde de yabancı oyuncuların boşluğunu bir başka yabancı isimle doldurduğu gözlemlenirken; 6 kulüp, ligde 12 farklı yabancı oyuncusunu oynattı.

Bursaspor, ligde 35 farklı futbolcusuna forma vererek bu noktada en fazla oyuncu kullanan ekiplerden biri oldu. Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bursa kulübü, A takım kadrosunu da genç ve altyapı oyuncularından ağırlıklı olarak oluşturdu. Yeşil beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon ise TFF 1'inci Lig'de 7 farklı yabancı oyuncusuna forma şansı vermiş, bu oyuncular ile de sezon sonu yollarını ayırmıştı.

EN ÇOK YABANCI OYNATANLAR

Ligde en fazla yabancı oyunculara şans veren kulüpler ise 12 yabancı oyuncu ile , Aydeniz Et Balıkesirspor, , , ve oldu. , , ve da 11 yabancı oyuncu oynattı. 10 yabancı isme forma verirken; , ve ise 9 yabancı oynattı. Giresunspor'da 8 yabancı oynarken, Eskişehirspor ise 3 yabancı ismi sahaya sürdü.

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