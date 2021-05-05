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Son dakika spor haberi: Menemenspor'da Traore ve Mohamed gitti

Son dakika spor haberi: TFF 1'inci Lig'de geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Menemenspor'da iki yabancı futbolcunun takımdan ayrıldığı öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:13
Son dakika spor haberi: Menemenspor'da Traore ve Mohamed gitti

Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna dahil ettiği ve 'in son haftayı beklemeden İzmir'den gittikleri ifade edildi.

Menemenspor'la 6 aylık sözleşme imzalayan futbolcuların yönetimden izin istedikleri bildirildi. Mali'nin Stade Malien Bamako takımından gelen orta saha Traore, 11 lig maçında sarı-lacivertli formayı terletirken 1 asist yaptı. ABD'nin Greenville Triumph ekibinden transfer edilen kanat oyuncusu Mohamed ise 14 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asistle oynadı.

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