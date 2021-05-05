Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bursaspor’un yeni golcüsü Eren Güler

Son dakika spor haberi: ’un yeni golcüsü

Son dakika spor haberi: ’un genç futbolcusu , son dönemlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 18 yaşındaki futbolcu, orta saha oyuncusu olmasına ve yeşil-beyazlı formayı çok kısa süre terletmesine rağmen 4 gole imza attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:31
Son dakika spor haberi: Bursaspor’un yeni golcüsü Eren Güler
. Lig'de şans verdiği genç oyuncularla dikkatleri üzerine çeken 'da, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. iddiasını kaybeden yeşil-beyazlı takımın son maçlarında fazla süre alamaya başlayan 18 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle de futbolseverlerin ilgisini çekti. Bursaspor'da bu sezon 3 kez ilk 11'de şans bulan ve toplamda 10 maçta görev alıp, 307 dakika sahada kalan Eren Güler, 4 gole imza attı. Her 76 dakikada bir rakip fileleri havalandıran Eren Güler, ileri uçtaki etkinliği ile Teknik Direktör 'i de mutlu etti.

2022'de sözleşmesi sona erecek Eren Güler ve diğer genç isimlerin kontratları ile ilgili girişimlerin olacağı öğrenildi.
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