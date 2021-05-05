2022'de sözleşmesi sona erecek Eren Güler ve diğer genç isimlerin kontratları ile ilgili girişimlerin olacağı öğrenildi.
Son dakika spor haberi: Bursaspor’un yeni golcüsü Eren Güler
Son dakika spor haberi: Bursaspor’un genç futbolcusu Eren Güler, son dönemlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 18 yaşındaki futbolcu, orta saha oyuncusu olmasına ve yeşil-beyazlı formayı çok kısa süre terletmesine rağmen 4 gole imza attı.
2022'de sözleşmesi sona erecek Eren Güler ve diğer genç isimlerin kontratları ile ilgili girişimlerin olacağı öğrenildi.