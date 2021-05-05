Haberler TFF 1.Lig Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'a Lens'ten transfer kancası!

'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'a Lens'ten transfer kancası!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da forma giyen genç forvet Kazımcan Karataş'la 'nın 'nün ilgilendiği iddia edildi. Fransızların 18 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve sezon sonu resmi teklifte bulunacakları belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:05
Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'a Lens'ten transfer kancası!

TFF 1'inci Lig'de 'e yükselme yarışı veren 'ın genç forveti Kazımcan Karataş'la 'nın 'nün ilgilendiği iddia edildi. Lens'in Altay altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, sezon sonunda da siyah-beyazlı kulübe resmi teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü.

Sezon başında yine altyapısından yetişen stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın kulübüne satan Altay'ın Kazımcan'ın satışından da önemli bir gelir elde edebileceği ifade edildi. Daha önce ismi ve 'la anılan Kazımcan için geçen sezon 'nın temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.


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