Haberler TFF 1.Lig Süper Lig aşkına

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Böyle heyecan görülmedi... Adana , ve Samsun, son haftaya eşit puanla girdi... 3 takımın hocası iddialı sözler sarfetti, gözlerini ’e dikti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Süper Lig aşkına

. Lig'de nefesler tutuldu. Son yıllarda şampiyonluk yarışında böyle heyecan yaşanmazken, son haftaya eşit puanlarla giren , ve , adeta dış dünyaya kapılarını kapattı. Ligde iddiası kalmayan takımlara konuk olacak 3 takım da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 3 takımın da sezonu 67'şer puanla kapatması halinde üçlü averajda üstün olan , ilk sırayı alacak, da ikinci sırada kalacak. Samsunspor ise iddiasını play-off'ta sürdürecek.

"Şampiyonluk turu atacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü , 'a karşı oynayacakları maçın kolay olmayacağını belirtip, "Karşılaşmaya iyi hazırlanıyoruz. 90 dakikadan galibiyetle ayrılıp, rakiplerimizin aldıkları sonuçlara bakmadan şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Camianın yıllardır özlemini duyduğu 'e artık çok yakınız. Maçın son saniyesine kadar disiplinden ve oyun anlayışımızdan taviz vermeceğiz" dedi.

"Gerekeni yapacağız"

Her konuşmasında olduğu gibi Giresun'un 44 yıllık Süper Lig özlemine son vereceklerini iddia eden teknik direktör , şunları söyledi: "'u yenip bu hayalimize ulaşmak için sabırsızlanıyoruz. Rakibimiz ligin en iyi takımlarından. Son 90 dakikayı iyi oynayıp, hak ettiğimiz Süper Lig'e adımızı yazdıracağız. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum. Üzerlerinde baskı hissetseler de sahada gerekeni yapacaklar."

"2009-2010'un benzeri olacak"

Süper Lig'de 2009-10'da ile şampiyonluk yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü , son hafta maçları öncesi şu ifadeleri kullandı: "Artık finaller var. Maça kazanacağımıza olan inancım tam. Bursaspor'da görev yaptığımda da 'nin son hafta beraberlik almasıyla elde ettiğimiz şampiyonluğa benzer bir durumu Samsunspor'da da yaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da buna inansın."

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