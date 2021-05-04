Süper Lig aşkına

TFF 1. Lig'de nefesler tutuldu. Son yıllarda şampiyonluk yarışında böyle heyecan yaşanmazken, son haftaya eşit puanlarla giren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor, adeta dış dünyaya kapılarını kapattı. Ligde iddiası kalmayan takımlara konuk olacak 3 takım da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 3 takımın da sezonu 67'şer puanla kapatması halinde üçlü averajda üstün olan Demir, ilk sırayı alacak, Giresun da ikinci sırada kalacak. Samsunspor ise iddiasını play-off'ta sürdürecek.

"Şampiyonluk turu atacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Menemenspor'a karşı oynayacakları maçın kolay olmayacağını belirtip, "Karşılaşmaya iyi hazırlanıyoruz. 90 dakikadan galibiyetle ayrılıp, rakiplerimizin aldıkları sonuçlara bakmadan şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Camianın yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e artık çok yakınız. Maçın son saniyesine kadar disiplinden ve oyun anlayışımızdan taviz vermeceğiz" dedi.

"Gerekeni yapacağız"

Her konuşmasında olduğu gibi Giresun'un 44 yıllık Süper Lig özlemine son vereceklerini iddia eden teknik direktör Hakan Keleş, şunları söyledi: "Tuzlaspor'u yenip bu hayalimize ulaşmak için sabırsızlanıyoruz. Rakibimiz ligin en iyi takımlarından. Son 90 dakikayı iyi oynayıp, hak ettiğimiz Süper Lig'e adımızı yazdıracağız. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum. Üzerlerinde baskı hissetseler de sahada gerekeni yapacaklar."

"2009-2010'un benzeri olacak"

Süper Lig'de 2009-10'da Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, son hafta maçları öncesi şu ifadeleri kullandı: "Artık finaller var. Maça kazanacağımıza olan inancım tam. Bursaspor'da görev yaptığımda da Fenerbahçe'nin son hafta beraberlik almasıyla elde ettiğimiz şampiyonluğa benzer bir durumu Samsunspor'da da yaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da buna inansın."