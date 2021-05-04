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Son dakika spor haberi: 'da 'den gençlere yakın takip

Son dakika spor haberi: . Lig ekiplerinden 'da teknik direktör , altyapıdan yetişip A takımda yer alan iki genç futbolcuyu mercek altına aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 13:29
Son dakika spor haberi: Altay'da Mustafa Denizli'den gençlere yakın takip

'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Royal Hastanesi maçına Play-Off'u garantilemenin rahatlığıyla hazırlanan 'da teknik direktör , altyapıdan yetişip A takımda yer alan iki genç futbolcuyu mercek altına aldı.

Altay patentli 18 yaşındaki forvet ve 19 yaşındaki kanat oyuncusu 'a antrenmanda sık sık uyarılarda bulunan deneyimli teknik adamın, iki genç krampona bu hafta şans vermeyi planladığı ifade edildi. Altay altyapısından yetişen Mustafa Denizli'nin Bandırmaspor karşısında Kazımcan ve Eren'i maçın gidişatına göre sahaya sürebilceği bildirildi.

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