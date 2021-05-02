Son bilet kimin olacak?

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor... 2 takımın direkt yükseleceği ligde 3 ekibin şampiyonluk şansı sürüyor. A. Demir, Giresun ve Samsun'dan 1'i play-off'a kalacak. İstanbul ile Altay ise play-off biletini kaptı. Son bilete 2 aday var. 57 puanlı Altınordu, son maçını kazanırsa play-off'a kalacak. K.Gücü ise galip gelip, Altınordu'nun kaybını bekleyecek. İkili averajda K.Gücü önde.

NEFESLER TUTULDU SON HAFTA 8 MAYIS'TA

TFF 1. Lig'de heyecan son haftaya kaldı. 8 Mayıs'ta oynanacak 34. haftanın programı şöyle: Adana-Samsun, Akhisar-Ümraniye, Bolu-Eskişehir, Altay-Bandırma, Balıkesir-Altınordu, Menemen- Adana Demir, Bursa-Keçiörengücü, Ankara-İstanbul, Tuzla-Giresun.

PLAY-OFF 6 MAYIS'TA

Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi. Buna göre çeyrek final 1. maçları 6 Mayıs Perşembe, 2. maçları 10 Mayıs Pazartesi yapılacak. Yarı final 1. karşılaşmaları 15 Mayıs Cumartesi günü, rövanşları ise 19 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihinde yapılacak. Nihai karar ileriki tarihlerde bildirilecek.