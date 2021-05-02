Samsun takipte

Samsunspor,rakiplerini takibe devam ediyor. Samsun 25. dakikada öne geçti. Nadir'in pasında topla buluşan Yasin, kaleci Osorio'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 49'da Ankaraspor'un kazandığı kornerde Bodul'un şutu filelerle buluştu: 1-1. 64'te topu Veli filelere yolladı: 2-1. 73'te İlyas'ın sağ kanattan ortasına Yasin şık bir dokunuş yaparak farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Diğer iki rakibine karşı ikili averajı kaybeden Samsunspor, son hafta maçını kazanıp Giresunspor veya Adana Demir'in puan kaybını bekleyecek.