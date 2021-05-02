Haberler TFF 1.Lig Samsun takipte

takipte

, . Lig'in 33. haftasında 'u 3-1 yenerek zirvedeki rakiplerini takibini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Samsun takipte
, rakiplerini takibe devam ediyor. 25. dakikada öne geçti. 'in pasında topla buluşan , kaleci 'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 49'da 'un kazandığı kornerde Bodul'un şutu filelerle buluştu: 1-1. 64'te topu filelere yolladı: 2-1. 73'te 'ın sağ kanattan ortasına Yasin şık bir dokunuş yaparak farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Diğer iki rakibine karşı ikili averajı kaybeden Samsunspor, son hafta maçını kazanıp veya 'in puan kaybını bekleyecek.
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