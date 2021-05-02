Giresun hatasız

Uzunsüre lider götürdüğü ligde koltuğunu geçtiğimiz haftalarda kaybeden Giresunspor, Akhisar'ı 2. Lig'e göndererek yoluna devam etti. Maça hızlı başlayan Çotanaklar, 14. dakikada öne geçti. Uzodimma'nın ceza sahasına gönderdiği pası Eren, Traore'ye aktardı. Traore takımını öne taşıdı: 1-0. 36'da Akhisarspor kalesi önünde oluşan karambolde top son olarak Balde'nin önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 68'de Nalepa kaptığı topla hızlı şekilde rakip ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla sonucu ilan etti: 3-0