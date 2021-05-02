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Giresun hatasız

Uzun süre lider götürdüğü ligde koltuğunu geçtiğimiz haftalarda kaybeden , 'ı 2. Lig'e göndererek yoluna devam etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Giresun hatasız
Uzun süre lider götürdüğü ligde koltuğunu geçtiğimiz haftalarda kaybeden , 'ı 2. Lig'e göndererek yoluna devam etti. Maça hızlı başlayan Çotanaklar, 14. dakikada öne geçti. Uzodimma'nın ceza sahasına gönderdiği pası , 'ye aktardı. Traore takımını öne taşıdı: 1-0. 36'da kalesi önünde oluşan karambolde top son olarak 'nin önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 68'de kaptığı topla hızlı şekilde rakip ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla sonucu ilan etti: 3-0
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