Büyük savaş!

Yarışın nefes kestiği TFF 1. Lig'de bugün tam 9 maç var. İlk 3 sıradaki takımların averajla sıralandığı ligde Adana Demirspor ile GZT Giresun'un son hafta öncesinde doğrudan Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor. 64'er puan ve averajla ilk 2 sırada olan iki ekip, maçlarını kazanıp, Yılport Samsunspor Ankaraspor karşısında mağlubiyet alırsa Adana ve Giresun temsilcileri adlarını Süper Lig'e yazdıracak. Bu ihtimal yaşanmazsa şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak.

PLAY-OFF HATTI DA KIZIŞTI

İlk 3 sıradaki takımların yanı sıra 60 puanlı İstanbulspor'un da play-off oynamayı garantilediği ligde 57 puana sahip Altay ile 54 puanlı Altınordu da play-off barajında. 52 puanla Ankara Keçiörengücü ile 50 puanlı Ümraniyespor, play-off için son 2 haftada kazanıp Altay ile Altınordu'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Düşme hattındaki Akhisarspor, Giresunspor'dan 3 puan alamadığı takdirde lige veda edecek. Tüm maçlar beIN Sports'un yanı sıra TRT Spor'un Konferans yayınında olacak.