Bandırmaspor-Adanaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakanın hakemliğini Emre Malok yaptı.

Mücadelenin kazananı, 3-2'lik skorla Royal Hastanesi Bandırmaspor oldu. Karşılaşmada açılış golü ev sahibinden geldi. Selçuk Alibaz, 15. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 öne geçirdi ve taraflar soyunma odasına bu skorla girdi.

Adanaspor, ikinci yarıda arka arkaya fileleri sarstı. Önce 66'da Serdar Özkan skoru eşitledi, sonra 67'de Ahmethan Köse turuncu-beyazlıları üstünlüğe taşıdı. Müsabakada 75. dakika oynanırken Erkan Taşkıran'ın golü, durumu 2-2'ye getirdi. Bu golden 8 dakika sonra Orhan Ovacıklı, ağları havalandırarak ev sahibini bir kez daha öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 3-2'lik Royal Hastanesi Bandırmaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Puanını 42'ye çıkaran Bandırmaspor, 11. sırada konumlandı. 34 puanlı Adanaspor ise kaybetmesine rağmen, Akhisarspor'un mağlubiyetiyle ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.