Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-Adanaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... . Lig'in 33. haftasında sahasında 'u ağırladı. 5 golün kaydedildiği mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip Bandırmaspor oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:32
Bandırmaspor-Adanaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan müsabakanın hakemliğini yaptı.

Mücadelenin kazananı, 3-2'lik skorla Royal Hastanesi oldu. Karşılaşmada açılış golü ev sahibinden geldi. , 15. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 öne geçirdi ve taraflar soyunma odasına bu skorla girdi.

Adanaspor, ikinci yarıda arka arkaya fileleri sarstı. Önce 66'da skoru eşitledi, sonra 67'de turuncu-beyazlıları üstünlüğe taşıdı. Müsabakada 75. dakika oynanırken 'ın golü, durumu 2-2'ye getirdi. Bu golden 8 dakika sonra , ağları havalandırarak ev sahibini bir kez daha öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 3-2'lik Royal Hastanesi Bandırmaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Puanını 42'ye çıkaran Bandırmaspor, 11. sırada konumlandı. 34 puanlı Adanaspor ise kaybetmesine rağmen, 'un mağlubiyetiyle ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

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